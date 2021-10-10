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Спорт10 октября 2021 10:29

Пожилые жители Нефтеюганского района приняли участие в фестивале «Готов к труду и обороне»

Мероприятие прошло в спорткомплексе Усть-Югана
Сергей Швецов
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Пожилые жители Нефтеюганского района приняли участие в фестивале «Готов к труду и обороне». Мероприятие прошло в спорткомплексе Усть-Югана.

Участники, среди которых были, помимо пенсионеров, трудящиеся и неработающее население, проверили свою гибкость, выносливость и ловкость. Для каждой возрастной категории были предусмотрены свои нормативы, поэтому справиться с ними была возможность у каждого.

– В спорткомплексе состоялись спортивные состязания среди старшего поколения в рамках празднования Дня пожилого человека. Участников ожидали увлекательные соревнования по принципу веселых стартов с эстафетой, обручами и метанием шаров в цель, – сообщили в администрации Нефтеюганского района.