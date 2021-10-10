В Югре за сутки заболели коронавирусом 205 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Югре за сутки заболели коронавирусом 205 человек. Общее число заразившихся составило 77 101.

По информации Оперативного штаба Югры, 77 101 случай новой коронавирусной инфекции зарегистрирован и лабораторно подтвержден на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 10 октября. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 205 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах: Сургут – 52, Ханты-Мансийск – 32, Нижневартовск – 16, Советский район – 12, Нефтеюганск – 11, Березовский район – 11, Урай – 9, Радужный – 9, Нягань – 8, Сургутский район – 8, Югорск – 7, Октябрьский район – 6, Нефтеюганский район – 6, Когалым – 3, Кондинский район – 3, Нижневартовский район – 3, Ханты-Мансийский район – 2, Лангепас – 2, Пыть-Ях – 2, Мегион – 1, Покачи– 1, Белоярский район – 1.

На момент выявления у 175 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 201 случае, по четырем контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 14 570 человек, сняты с наблюдения – 313 242. За сутки на COVID-19 обследовано 6 455 человек, всего – 2 292 512.

Коэффициент распространения инфекции – 1,07. Показатель охвата тестированием населения – 335,36. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 37,9%.

Состояние 165 пациентов тяжелое, 124 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 131 человек. За сутки излечились 176 человек, за весь период пандемии – 73 281 югорчанин.

За последние сутки в России выявлено 28 647 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 962 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 17 274 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 775 365 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 216 415 летальных исходов, выздоровели 6 858 119 человек.