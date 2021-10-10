Погода на 10 октября в Югре: преимущественно без осадков

В Югре преимущественно без осадков. Фото: Вадим Бегун

По ХМАО: Переменная облачность. По западной половине преимущественно без осадков, по восточной половине местами небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ветер северо-западный ночью 7-12 м/с, в отдельных районах восточной половины округа порывы 15-18 м/с, днем 4-9 м/с, в отдельных районах восточной половины округа порывы до 14 м/с. Температура ночью 0,-5 °С, при прояснении до -10 °С, днем 0,+5 °С.

По г. Ханты - Мансийску: Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный ночью 7-12 м/с, днем 4-9 м/с. Температура ночью -1,-3 °С, днем +2,+4 °С.

10 октября почитается память преподобного Савватия Соловецкого, одного из зачинателей Соловецкого монастыря. Саватия в народе называли Пчеловодом, поскольку в этот день заканчивалась уборка ульев на зимовку. "Пчелиная матка уносит ключики от лета в далёкие края". Если на Савватия случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.