За день в Югре COVID-19 подтвердился у 202 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжается пандемия коронавируса. За сутки в округе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 202 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 22 человека, с симптомами ОРВИ – 179 человек, а в бессимптомной форме заболевания – 1 пациент. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии - 76 869, за все время выздоровели - 73 105 человек.

Картина заболеваемости по территориям выглядит следующим образом:

Сургут остаётся лидером по количеству заболевших ковидом за день. Следом за ним Ханты-Мансийск - там 25 заболевших, на третьем месте Нефтеюганск - с 21 случаем заражения. В Нижневартовске положительных 20 человек, а в Сургутском районе - 11 человек. По 9 заразившихся в Березовском районе и Нягани. В Нефтеюганском и Советском районах по 8 человек. В Мегионе, Радужном и Урае по 7 заболевших. Далее идут Югорск и Октябрьский район - там заразились по 5 человек за день. В Когалыме и Кондинском районе заболели по 4 человека, а в Пыть-Яхе - 3 человека. В Ханты-Мансийском районе зарегистрировано 2 положительных случая за день. Закрывают список по заболеваемости коронавирусом за день Белоярский район, Лангепас, Нижневартовский район и Покачи - там по 1 заболевшему жителю.

За сутки от коронавируса скончались 6 человек, за весь период пандемии умерли 1 127 человек.

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 29 362 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, за день от коронавируса скончались 968 человек. За сутки в России полностью выздоровели 21 049 человек. Всего за период пандемии в России выявлено 7 746 718 случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 215 453 летальных исхода. За все время выписано по выздоровлению 6 840 845 человек.