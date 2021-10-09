В Сургуте высадили 40 тысяч тюльпанов Фото: Администрация Сургута

На территории вдоль Памятника основателям Сургута высадили тюльпаны. И уже в следующем году город украсят 40 тысяч этих прекрасных цветов.

Специалисты «Лесопаркового хозяйства» посадили луковицы у Мемориала Славы и Памятника воинам-интернационалистам. Для посадки специалисты использовали «дарниевы гибриды», которые хорошо приживаются в суровых климатических условиях. В течении двух-трех недель растения укоренятся. После этого место высадки укроют лапником на зиму. А первые тюльпаны зацветут в Сургуте уже в конце мая – начале июня.

Нагоним, ранее мы писали о том, что во дворах Сургута появится больше 30 тысяч цветов и кустарников. Озеленением города занимаются активные горожане и общественники.