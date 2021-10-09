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Спорт9 октября 2021 8:21

В Югре стартует окружной чемпионат по волейболу среди женщин от 35 лет

В турнире планируют участвовать 90 спортсменок
Виктория Терина
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В Югре стартует окружной чемпионат по волейболу среди женщин от 35 лет Фото: ЮграМегаСпорт

В Югре стартует окружной чемпионат по волейболу среди женщин от 35 лет Фото: ЮграМегаСпорт

С 13 по 15 октября на базе Центра развития теннисного спорта стартует окружной чемпионат по волейболу среди женщин от 35 лет. Соревнования будут посвящены памяти ветерана Великой Отечественной войны Виктора Яковлевича Башмакова. В турнире планируют участвовать 90 спортсменок из девяти муниципалитетов Югры: Белоярский район, Лангепас, Нижневартовск, Нягань, Покачи, Сургут, Сургутский район, Урай, Ханты-Мансийск.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижневартовске прошли соревнования по спортивному ориентированию.