В Нягани снова открыли резервный госпиталь Фото: Администрация города Нягань

Закрытый в начале сентября резервный госпиталь снова принимает пациентов. Сегодня там находятся уже 26 человек, ещё вчера пациентов было 17. Основной коечный фонд инфекционного госпиталя по-прежнему располагается в здании лечебно-хирургического комплекса окружной больницы. Всего развёрнуто 120 коек, 90 из них заняты.

Как отмечают медики, госпитализация превышает количество выписываемых почти в два раза. Сложности ещё создаёт то, что теперь болеют и дети. В прошлом месяце 20 детей с пневмониями, постковидными синдромами попали в ковидное отделение и нуждались в кислороде. Несколько детей с тяжелым течением заболевания перевезли в Нижневартовскую детскую больницу. Дети в состоянии лёгкого или среднетяжёлого течения проходят лечение в Няганской окружной больнице.

Такая ситуация связана с тем, что няганцы пренебрегают санитарными правилами, продолжают ходить без масок, не соблюдают социальную дистанцию, часто посещают места большого скопления людей и снова без соблюдения каких-либо правил – уверены врачи.

- Девяносто процентов госпитализированных пациентов не имеют прививки, – рассказывает главный врач больницы.