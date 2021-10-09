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Общество9 октября 2021 6:37

Погода в Югре на 9 октября 2021 года: местами дождь с мокрым снегом

Ветер порывами до 18 м/с
Виктория Терина
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Погода в Югре на 9 октября 2021 года: местами дождь с мокрым снегом

Погода в Югре на 9 октября 2021 года: местами дождь с мокрым снегом

Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 9 октября 2021 года: температура воздуха днём +4, +9 °С, ночью 0, +5 °С. Переменная облачность. По западной половине преимущественно без осадков, по восточной половине небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 15-18 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +6, +8 °С, ночью +1, +3 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с.

Погода в Югре на 9 октября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Погода в Югре на 9 октября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси в этот день судили о предстоящей погоде. Если на Богослова выпадал снег, то зиму ждали на Михайлов день. Говорили, что если первый снег упадет, когда на вишне нет листа, то зима придет скоро. По листьям же гадали о зиме: если они опадают с деревьев не чисто, то нужно ждать морозов.