В стационарах Сургута используют 6 тонн кислорода в сутки Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В период пандемии потребление медицинского кислорода в Сургутской окружной клинической больнице возросло. Сейчас в стационарах потребляют 6 тонн кислорода в сутки. А максимальный расход кислорода – 8 тонн в сутки. Для сравнения до пандемии COVID-19 эта потребность составляла 6 тонн в месяц.

- Подача медицинского кислорода в лечебные отделения осуществляется непрерывно в круглосуточном режиме централизовано от здания кислородной станции, включающей в свой состав три газификатора холодных криогенных 3,5 тонн и 8 тонн, – рассказал главный инженер СОКБ Галина Фатеева.

В работе каждый день используется один газификатор, 2 заполненных находятся в резерве. Также есть 2 резервных источника подачи кислорода, а жидкий кислород поставляется специализированной транспортной техникой в криогенных цистернах. В палатах лечебных отделений подача кислорода к пациенту проводится через клапанную систему.