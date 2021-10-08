Пьяный югорчанин угнал машину у друзей и устроил гонку от полиции Фото: ОМВД России по г. Югорску

Накануне в дежурную часть Югорска обратилась 34-летняя женщина и рассказала об угоне автомобиля, принадлежащего её супругу.

Угонщика поймали по горячим следам. Им оказался неоднократно судимый 37-летний знакомый женщины. Подозреваемый пояснил, что с хозяином автомобиля они знакомы больше 20 лет и поддерживают хорошие дружеские отношения. Перед кражей мужчины вместе выпивали в доме у потерпевшего, а когда хозяин дома уснул, подозреваемый вышел на улицу, но попасть обратно не смог. В этот момент к дому подъехала супруга потерпевшего и не зная о гостях, закрыла входную дверь.

Так как у подозреваемого не было с собой денег, чтобы вызвать такси, он решил одолжить автомобиль у друзей. К тому же ключи находились в замке зажигания. Спустя недолгое время мужчину заметили сотрудники ДПС. Пытаясь скрыться, мужчина заехал в тупик и, бросил машину и побежал в лес, где его задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.