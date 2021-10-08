В Лангепасе количество заболевших коронавирусом возросло втрое Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Заместитель главы Лангепаса Ирина Омельченко в режиме видеоконференцсвязи провела очередное заседание оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19. По информации начальника территориального отдела Роспотребнадзора Елены Керовой, на этой неделе зафиксирован очередной всплеск распространения инфекции - выявлено 53 новых случая, что в 3,3 раза больше показателя предыдущей недели. 9 из них протекают в форме пневмонии, 44 сопровождаются симптоматикой ОРВИ. На сегодня в ковидном госпитале лечится 31 пациент, трое - на кислородной поддержке. 55 человек лечатся амбулаторно. На контроле в качестве контактных -136 жителей города. Также стабильно высокой остаётся и заболеваемость ОРВИ. За 10 дней этот диагноз поставили больше 500 лангепасцам.

- Инфекции продолжают циркулировать и это при том, что в учреждениях проводится весь комплекс противоэпидемических мероприятий. Работают обеззараживатели воздуха, помещения регулярно дезинфицируются и проветриваются, сотрудники носят маски и пользуются антисептиками. Всё это регулярно контролируется в ходе общественных проверок. Последняя из них была организована в конце сентября. Единственное нарушение, которое удалось выявить, - несоблюдение масочного режима со стороны родителей воспитанников. Некоторые отказывались исполнять это требование даже после замечания комиссии, - доложил директор Департамента образования и молодёжной политики Алексей Владимирович Милкин.

Участники заседания остановились и на вопросе иммунизации населения. Так, от коронавируса первым компонентом привито уже 15 114 горожан, полностью прошли вакцинацию 14 384 жителя; от гриппа защитились 12 741 человек. Как отметила заместитель главврача горбольницы Инга Герасимова, иммунизация против COVID-19 и гриппа проводится параллельно, но интервал между прививками должен составлять не менее 30 дней.