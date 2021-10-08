В Белоярском конном клубе появились олень, лама и верблюд Фото: Администрация Белоярского района

На днях в конном клубе "Северный ветер" в Белоярском районе приняли новых подопечных - оленя, ламу и верблюда. Клуб появился благодаря гранту губернатора Югры и сейчас там создано семь рабочих мест. Руководит "Северным ветром" Екатерина Канева. Здесь есть лошади, пони, ослики, козы. Со всеми животными взаимодействуют воспитанники центра "ЛогоПлюс" - дети с особенностями здоровья. Ребята занимаются адаптивной верховой ездой и просто общаются с животными, ухаживают за ними с помощью педагогов, а ещё в уходе за подопечными активно помогают волонтеры-добровольцы.

- Все мы стремимся дать нашим детям как можно больше полезного, того, что сможет развить их, познакомить с окружающим миром и расширить кругозор. И посещение таких мест, где возможно близкое знакомство ребенка с живой природой, считаю очень нужным. Уверен, наши ребятишки с удовольствием будут посещать «Северный ветер». Желаю успеха и процветания клубу на радость детям и взрослым, - написал в личном аккаунте в Инстаграм Глава района Сергей Маненков.