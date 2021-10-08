В Югре за сутки зафиксировано 197 новых случаев COVID-19 Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Югре продолжается пандемия и за весь период в регионе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 76 694 случая новой коронавирусной инфекции, по данным на 8 октября. За сутки зафиксировано и подтверждено 197 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах.

Так, за день картина распространения заболевания по территориям выглядит следующим образом: в Сургуте – 47 случаев заражения; Ханты-Мансийске – 31; Нижневартовске – 19; Нефтеюганске – 16 заболевших; Сургутском районе – 9 человек заболело ковидом; Березовский районе – 9; Нягани – 8 зараженных; Нефтеюганском и Советском районах по 7 заболевших; Радужном и Урае 6 человек; в Югорске и Мегионе по 5 подтвержденных случая; Кондинском районе – 4; Октябрьском районе – 4; а в Ханты-Мансийском районе, Когалыме и Пыть-Яхе по 3 пациенты с коронавирусом; Белоярском районе – 2; Нижневартовском районе – 1; Лангепасе - 1; Покачи - 1.

По клинической картине: на момент выявления у 170 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у 1 человека болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 195 случаях, по 2 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 13 615 человек, сняты с наблюдения – 310 793 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 6 390 человек, всего прошли обследование 2 279 947 жителей Югры.

Состояние 144 пациентов тяжелое, 114 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 5 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 121 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписались по выздоровлению 202 человека, за весь период пандемии вылечились 72 693 югорчанина.

За последние сутки в России выявлено 27 246 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 936 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 566 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7 717 356 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 214 485 летальных исходов, выздоровели 6 819 796 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.