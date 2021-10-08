Прокуратура Березовского района через суд добилась ремонта дорог

Прокуратура Берёзовского района проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. Во время проверки выявились нарушения в работе органов местного самоуправления, а именно не принятые меры по ремонту автодорог.

На участках дорог в Берёзово оказались серьезные повреждения, которые создавали реальную угрозу безопасности дорожного движения и провоцировали ДТП. Поэтому прокурор района направил в суд иск к администрации района с требованием устранить дефекты дорожного покрытия.

Суд удовлетворил иск прокурора полностью, а прокуратура взяла на контроль исполнение судебного решения.