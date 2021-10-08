Дозвонились на Ямайку и Эквадор – югорчане расширили международные контакты

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Жители Югры стали чаще общаться с иностранцами. Ежемесячно югорчане выговаривают более 350 тысяч международных минут, что в 3 раза больше, чем годом ранее. Такой рост могли вызвать увеличение деловой активности и карантинные ограничения.

Самые длительные беседы зафиксированы между северянами и египтянами – средняя продолжительность такого звонка в этом году составляет 7 минут. Количество вызовов эту страну также показало рекордный рост в 19 раз. Такие данные получили эксперты МегаФона после анализа обезличенной статистики международных звонков.

Более продолжительные диалоги также случаются с жителями стран СНГ: в лидерах Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. На разговор с представителями этих государств уходит около 4-х минут. Эти страны также лидируют по общему числу звонков из России, на них приходится 70% от общего объема всех вызовов за рубеж.

Самые короткие диалоги «по делу» обычно случаются между жителями ХМАО, австралийцами, греками, итальянцами. На общение с представителями этих стран, как правило, хватает полторы минуты. Микробеседы до 10 секунд связисты фиксируют с Филиппинами и Индонезией.

Среди новых направлений международных контактов в этом году связисты выделили Японию, Ямайку, Эквадор и Танзанию. В целом северяне обзвонили уже 109 стран.

В смс-переписке по телефону совсем другие тренды. Писать, а не говорить югорчане предпочитают с англичанами. В Великобританию из округа ежемесячно улетает более 18 тысяч текстовых сообщений. Далее в списке стран расположились Польша и Германия.

Отметим, что Югра занимает второе место среди регионов УрФО по числу международных вызовов и минут. По этому показателю жители уступают только свердловчанам и почти в 2 раза обгоняют тюменцев и ямальцев.