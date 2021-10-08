В Югре презентовали лучшие практики по сохранению традиционных культур Фото: Официальная страница ХМАО — Югры

В Югре презентовали лучшие практики по сохранению традиционных культур, которые продемонстрировали на Всероссийском форуме национального единства, он уже подходит к концу.

На одном из последних заседаний участники обсудили лучшие практики домов народного творчества, дружбы народов, национальностей по сохранению традиционной культуры и организации межэтнического взаимодействия.

- Главный смысл – сохранить и передать в интересной форме все, что мы накопили за последние годы. Сложность заключается в специалистах. Их отдельно не готовят, они взращиваются уже здесь, – рассказала представитель Ульяновской области Светлана Ковшенина. На площадке выступили завотделом национальных культур народов России Государственного российского дома народного творчества им. В.Д. Поленова Сергей Кулибаба, помощник министра культуры Чеченской Республики, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Аднан Мажидов.