В Ханты-Мансийске от COVID-19 привились больше пяти тысяч жителей старше 60 лет Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске от COVID-19 привились больше 5 тысяч граждан старше 60 лет. Специалисты отмечают, что пожилые люди переносят вакцинацию без серьезных осложнений, благодаря особенностям иммунитета.

- Побочных реакций и осложнений нами не зафиксировано. Все протекает так же, как и у молодых. Возможны в первые двое суток небольшое повышение температуры, слабость, утомляемость, боли в мышцах, суставах, – рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Светлана Гасанова.

Больше 5 тысяч жителей города в возрасте 60+ уже поставили прививку от коронавируса. По мнению медиков, иммунизация населения – один из самых эффективных способов защититься от инфекции и снизить риски тяжелого течения заболевания. Пожилые люди находятся в группе риска и чаще нуждаются в медицинской помощи. Кроме того пенсионеры тяжело переносят болезни, а коронавирус для многих из них смертельно опасен своими осложнениями.

На сегодня прививку от COVID-19 поставили более 32 тысяч жителей города. Для удобства лечебное учреждение организовало работу выездных бригад. Специалисты приезжают на дом или принимают на площадках предприятий и организаций по заявке. Это удобно, потому что можно не только поставить прививку, но и получить консультацию. Организована вакцинация по записи в трех кабинетах ОКБ. И даже в выходные дни в прививочном кабинете с 8:00 до 22:00. Также прививку можно поставить без предварительной записи в кабинете 1122 с 08:00 до 12:00.

Стоит отметить, что вакцинация от коронавирусной инфекции является добровольной и бесплатной.