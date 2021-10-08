Жительница Нягани, в попытке заработать на инвестициях, лишилась денег Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зафиксированы 12 случаев мошенничества. Ущерб, нанесенный злоумышленниками югорчанам, составил 5 миллионов. На этот раз жители региона теряли весьма крупные суммы. Так, в Нижневартовске 53-летний мужчина пытался спасти свои сбережения, а мошенники запугали югорчанина и он безоговорочно следовал их рекомендациям. Ему помогли оформить на своё имя кредит, обналичить деньги и перевести через банкомат почти 760 тысяч рублей.

Больше 500 тысяч лишился 57-летний житель Сургута, который поверил мошенникам и подал заявки на займы в несколько банков. Он снял одобренную сумму и перевёл все деньги на счета злоумышленников. А в Нягани 58-летняя женщина хотела увеличить свои доходы. Переписка с мошенником завязалась в мессенджере. Женщина нашла соответствующую группу и решила инвестировать собственные средства в акции известной нефтяной компании. Она перевела почти 8 тысяч рублей, а спустя несколько дней догадалась, что ни акции, ни доходов от них она не дождется, так как она стала жертвой аферистов.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.