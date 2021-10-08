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Происшествия8 октября 2021 9:49

Югорчанин оказался на скамье подсудимых за пьяную езду

Прокуратура Березовского района утвердила обвинение
Виктория Терина
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Югорчанин оказался на скамье подсудимых за пьяную езду

Югорчанин оказался на скамье подсудимых за пьяную езду

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Берёзовского района утвердила обвинение по уголовному делу против жителя посёлка Игрим. Он обвиняется по статье "управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию".

Мужчина оказался любителем покататься на автомобиле в пьяном виде, а раньше его уже штрафовали за управление автомобилем в алкогольном опьянении. Но привлечение к административной ответственности ничему не научило мужчину, и в сентябре 2021 года он решил вновь проехаться по посёлку Игрим на том же автомобиле. Нетрезвого водителя остановили полицейские.

Уголовное дело направлено в суд. Югорчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.