Югорчанин оказался на скамье подсудимых за пьяную езду Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Берёзовского района утвердила обвинение по уголовному делу против жителя посёлка Игрим. Он обвиняется по статье "управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию".

Мужчина оказался любителем покататься на автомобиле в пьяном виде, а раньше его уже штрафовали за управление автомобилем в алкогольном опьянении. Но привлечение к административной ответственности ничему не научило мужчину, и в сентябре 2021 года он решил вновь проехаться по посёлку Игрим на том же автомобиле. Нетрезвого водителя остановили полицейские.

Уголовное дело направлено в суд. Югорчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.