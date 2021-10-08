Наркотики, кражи, угон авто: за сутки в Югре зарегистрировано 64 преступления Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 64 преступления. Так, в Ханты-Мансийске, на 15 км автодороги «Югра», мужчина украл трубу длиной 20 метров и стоимостью 80 тысяч рублей.

Кром того, за день раскрыто 2 угона авто. В Нягани 31-летний мужчина, у магазина по улице Интернациональная, угнал «Хендай Акцент». Аналогичное преступление совершено в Пыть-Яхе. А в Нижневартовске, в районе улице Кузоваткина, задержан мужчина, который спрятал пакетик с наркотиками в траве. Ранее он был неоднократно судим за аналогичное преступление и снова находится под подпиской о невыезде.

Раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений. Сотрудниками уголовного розыска Нижневартовска установлена подозреваемая в краже женского пальто из магазина по улице Чапаева. Югорчанка, ранее судимая за кражу и мошенничество созналась в преступлении.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.