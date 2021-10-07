В Октябрьском районе построили модульную лыжную базу Фото: Администрация Октябрьского района

В поселении Унъюган Октябрьского района благодаря Федеральному проекту «Спорт – это норма» как части национального проекта «Демография» построили модульную лыжную базу. С этого сезона у спортсменов и любителей зимних видов спорта будет комната для подготовки инвентаря, а также возможность переодеваться в теплых раздевалках.

Благодаря новой лыжной базе занятия могут проходить в любое время года, в любую погоду. Отделение лыжных гонок – оно и на селе с четким режимом тренировочного процесса.

- Раньше лыжная база находилась в километре от трассы, это было очень неудобно. Уставшим после тренировки нужно было идти и нести на себе лыжи и палки, еще и ботинки скользкие. К тому же мы шли по проезжей части, где ездят машины, – рассказал Александр Русаков, воспитанник отделения лыжных гонок филиала Приобской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

В Унъюгане проживают около 5 тысяч человек. В секции лыжных гонок занимаются 35 воспитанников. С запуском модульной лыжной базы любителей зимних видов спорта будет больше, а сам Унъюган сможет проводить уже не только местные, но и районные соревнования. Осталось дождаться снега и встать на лыжи.