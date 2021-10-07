Сургутянин задержан за похищение человека

Житель Сургута задержан за похищение человека Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте возбуждено уголовное дело против 30-летнего местного жителя. Он подозревается в похищении человека с применением насилия.

В июле подозреваемого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении денег с банковского счета по уголовному делу, которое сейчас рассматривается судом. Подозреваемый пытался уклонится от уголовной ответственности и угрожая причинением тяжкого вреда здоровью, с силой перетащил 39-летнего свидетеля по уголовному делу из его квартиры в свой автомобиль, перевез в гараж, где несколько часов удерживал связанным. Запугав мужчину и угрожая применить более тяжкое насилие, злоумышленник заставил свидетеля не являться в суд и не давать изобличающие его показания.

Злоумышленник задержан и в ближайшее время предстанет перед судом. По уголовному делу продолжается расследование.