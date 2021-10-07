Житель Урая ответит в суде за угон авто Фото: Татьяна Коркина

В Советском район завершили расследование уголовного дела против 44-летнего жителя Урая.

Как сообщают в ОМВД России по Советскому району, в середине мая этого года в ночное время, находясь в одном из придорожных кафе автодороги «Югра» в Советском районе с коллегами по работе и изрядно выпив, мужчина вышел на автостоянку, где воспользовавшись ключом зажигания, оставленным в легковом автомобиле «КИА», запустил двигатель и тронулся с места. Проехав 5 метров, мужчина не справился с управлением и въехал в припаркованный на той же автостоянке «КамАЗ». От удара автомобиль получил механические повреждения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угон" и направлено в суд. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нягани молодая женщина решилась на угон авто и теперь ей грозит уголовный срок.