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Энергетики подготовили для югорских парадайверов склад для хранения экипировки и спортивного инвентаря для адаптивного подводного плавания. За помощью к ним обратилась Когалымская городская федерация инвалидного спорта.

Дело в том, что общественной организации, которая не раз выигрывала гранты за проект «Глубины дарят надежды», подарили помещение, но сами параспортсмены переоборудовать его под склад снаряжения не могли.

Чуткие энергетики отозвались на просьбу Федерации и за три дня в свободное от работы время проложили порядка ста метров кабеля, установили светильники, выключатели, автомат и узел учета электроэнергии.

Спортсмены искренне поблагодарили работников «Россети Тюмень» за оказанную помощь и поддержку. Они подчеркнули, что теперь хранить экипировку и спортивное оборудование станет гораздо удобнее.

– Наша общественная организация объединяет более полусотни когалымчан с ограниченными возможностями здоровья. Парадайвинг позволяет им укреплять не только физическое, но и психологическое здоровье, изучать возможности своего тела, развивать его, – отметил председатель Когалымской городской федерации инвалидного спорта Владислав Дзябко.

СПРАВКА «КП»

Парадайвинг – это относительно молодое, но эффективное направление реабилитации. На глубине люди, «прикованные» к инвалидной коляске, обретают свободу передвижения и могут выполнять такие действия, которые не в состоянии сделать на суше.