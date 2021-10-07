В Югре зарегистрировано 194 новых случая коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжается рост количества заболевших коронавирусом. За сутки в регионе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 194 новых случая заражения в 21 муниципалитете.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Белоярском районе -1; Березовском районе - 10; Когалыме- 4; Кондинском районе - 3; Лангепасе - 2; Мегионе - 3; Нефтеюганском районе - 5; Нефтеюганске - 9; Нижневартовске - 18; Нижневартовском районе - 4; Нягани - 7; Октябрьском районе - 7; Пыть-Яхе - 3; Радужном - 7; Советском районе - 5; Сургуте - 56; Сургутском районе - 5; Урае - 8; Ханты-Мансийском районе - 2; Ханты-Мансийске - 31; Югорске - 4.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 22 человека, с симптомами ОРВИ – 167 человек, в бессимптомной форме заболевания – 5 пациента.

Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии - 76 497. Выздоровели за весь период пандемии - 72 693 человека. За сутки от коронавируса скончались 6 человек. За весь период пандемии зафиксировано 1 116 летальных исходов.

За последние сутки в России выявлено 27 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 924 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 20 330 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7 690 110 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 213 549 летальных исходов, выздоровели 6 799 230 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.