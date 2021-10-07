В Югре пенсионерка защищала свои деньги и продиктовала аферистам всю секретную информацию Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают расти случаи мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Так, за минувшие сутки в округе зафиксировано 6 подобных хищений, а ущерб нанесенный югорчанам, превысил 3 миллиона рублей.

В Сургуте жертвами аферистов стали сразу двое. 36-летний мужчина недавно подавал на сайте одного из банков заявку на кредит. Мошенники позвонили югорчанину и представились сотрудниками финансовой организации, узнали на счет заявки актуальна ли она и запросили секретный код. Сургутянин продиктовал все необходимое и как только у собеседников появился доступ к счету они быстро списали 160 тысяч рублей. Другая история произошла с 79-летней пенсионеркой. Ей мнимые сотрудники банка рассказали, что на её имя оформляют кредит. Сургутянка испугалась и стала следовать инструкциям собеседников. Мгновенно продиктовала все данные, секретные коды и аферисты сняли почти 250 тысяч личных сбережений пенсионерки.

Пожила жительница Нижневартовска также пыталась защитить свои деньги и в итоге потеряла 35 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.