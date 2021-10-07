В Сургутском районе открыли первую молодежную резиденцию Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе открыли первую молодежную резиденцию. Теперь у ребят есть свое модное, современное, креативное пространство для досуга.

- Когда я сюда зашла, мне захотелось тут остаться навсегда. Мне очень нравится, то как тут все обустроено. Все очень ярко, мне нравится качество техники, здесь есть все, чтобы чувствовать себя комфортно. Очень радостно на душе, что появилось такое место. Ничего подобного в принципе не было. Единственный досуг у нас был - это библиотека, - рассказала ученица МБОУ «Высокомысовская СОШ» Любовь Мирошина.

Из бюджета Сургутского района выделили 6 миллионов рублей на покупку оборудования для молодежного центра в поселке Высокий Мыс . Резиденция разбита на три зоны: зону коворкинга, которая оснащена настольными играми, большим плазменным экраном с приставками, настольным футболом и хоккеем, караоке; киберзону, где находятся игровые компьютеры, VR-гарнитура, квадрокоптеры; медиазону, в которой установили интерактивную панель, студийный свет, веб-камеры, видеокамеру и фотоаппарат.

Подростки могут освоить популярное сегодня направление - сити-фермерство. В центре оборудовали небольшую агробиолабораторию. А до конца этого года в Сургутском районе должны появиться ещё три молодежных резиденции в Русскинской, Локосово и Угуте. Все они будут оборудованы по единому стандарту, но в зависимости от предпочтений детей, основной упор будет делаться на то или иное направление. Всего до 2023 года будет открыто 7 молодежных резиденций.