В Нижневартовске водитель «Рено» врезался в «Киа»: есть пострадавшие Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске, 65-летний водитель «Рено», не убедился в безопасности при выезде с прилегающей территории и столкнулся с автомобилем «Киа», под управлением 36-летней женщины. В результате ДТП оба водителя и пассажиры Киа: 23-летняя и две 20-летние девушки, получили травмы.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 8 – за отказ от медицинского освидетельствования; 3 – за повторное управление с признаками опьянения; 66 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 30 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД Югры напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий и призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД.