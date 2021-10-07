В Нягани суд наказал мошенника штрафом Фото: Татьяна Коркина

В Нягани суд вынес обвинительный приговор против жителя Башкортостана. Он виновен по статье "мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения".

Государственный обвинитель представил в суде исчерпывающие доказательства того, что подсудимый, являясь начальником цеха текущего и капитального ремонта скважин одной из организаций Нягани, используя своё служебное положение, вносил в табеля учета рабочего времени ложную информацию о якобы отработанном времени его подчиненным работником, который на тот момент находился на свободной вахте дома.

По этому табелю работнику необоснованно выплачены около 80 тысяч рублей, которыми виновный распорядился по своему усмотрению.

Суд, учитывая, что подсудимый возместил весь ущерб, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.