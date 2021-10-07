Погода в Югре на 7 октября 2021 года: порывы ветра до 14 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 7 октября 2021 года: температура воздуха днём +7, +12 °С, ночью -1, +4 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами по восточной половине небольшой дождь. Ветер северо-западный и западный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +8, +10 °С, ночью +1, +3 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Погода в Югре на 7 октября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день в последний раз ходили за белыми грибами. Если удавалось набрать боровиков, их подавали на стол: жарили с картошкой или пекли пироги. С особым удовольствием ели в этот день борщ. «На Феклу дергай свеклу», - говорили хозяйки, убирали овощ и сразу же готовили из него так любимый в народе суп. Старики же загадывали детям загадки про свеклу: «Красный пан в яму упал»; «Лошадь в ограде, хвост на горе».