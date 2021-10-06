В Югре оштрафовали руководителя фирмы, который просрочил зарплату работникам на 9 дней. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Октябрьского района провела проверку исполнения требований трудового законодательства в муниципальном предприятии «Ресурсоснабжение». Руководитель не смог вовремя расплатиться с работниками.

– Заработная плата 14 подчиненным выплачена позднее на 9 календарных дней. Ранее директора уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. В этой связи прокурор района возбудил производство, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Постановлением мирового судьи руководителя предприятия оштрафовали. Допущенные нарушения устранены.