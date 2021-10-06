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Общество6 октября 2021 11:45

В Югре оштрафовали руководителя фирмы, который просрочил зарплату работникам на 9 дней

В дело вмешивалась прокуратура
Сергей Швецов
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В Югре оштрафовали руководителя фирмы, который просрочил зарплату работникам на 9 дней.

В Югре оштрафовали руководителя фирмы, который просрочил зарплату работникам на 9 дней.

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Октябрьского района провела проверку исполнения требований трудового законодательства в муниципальном предприятии «Ресурсоснабжение». Руководитель не смог вовремя расплатиться с работниками.

– Заработная плата 14 подчиненным выплачена позднее на 9 календарных дней. Ранее директора уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. В этой связи прокурор района возбудил производство, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Постановлением мирового судьи руководителя предприятия оштрафовали. Допущенные нарушения устранены.