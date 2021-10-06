«Сомневалась, но согласилась». Югорчанка отдала мошеннику 245 тысяч рублей

Югорчанка отдала мошеннику 245 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

На днях 48-летней югорчанке позвонил неизвестный и стал рассказывать про выгодные предложения, якобы приобрести на финансовом рынке криптовалюту. Он рассказал, что доход будет весьма значительный и лучше рискнуть, чем думать.

– Гражданка, конечно же, сомневалась, но собеседник был настолько убедителен, что спустя пару-тройку минут и она согласилась даже для этих целей оформить кредит в размере 250 тысяч рублей. Злоумышленник понял, что он может пополнить свои доходы и стал более тесно общаться с ней, – рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре.

В ходе разговора он выспросил реквизиты банковской карты и воспользовался возможностью перечислить на собственный счет почти 245 тысяч.

Подобная схема была отработана и на 49-летней гражданке. Но, по ее словам, она общалась с специалистом-консультантом биржевого рынка. Он так заманчиво рассказывал о перспективах своей компании, что женщина заинтересовалась и самостоятельно перевела на неизвестный счет около 10 тысяч рублей.