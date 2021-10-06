В Югре за сутки коронавирусом заболели ещё 190 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 190 новых случаев коронавируса в 20-ти муниципальных образованиях, сообщает Оперштаб. Больше всего заразившихся – в Сургуте (54 человека), Нижневартовске (22 человека), Ханты-Мансийске (34 человека), Березовском районе (14 человек) и Радужном (9 человек). Раскладку по другим муниципалитетам смотрите ниже:

Коронавирус в Югре на 6 октября 2021

Всего с начала пандемии в Югре зарегистрировано 76 303 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, выздоровел 72 491 человек, умерли 1 110. Сейчас количество активных случаев – 2 702.