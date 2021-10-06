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Здоровье6 октября 2021 9:21

В Югре за сутки коронавирусом заболели ещё 190 человек

Больше всего зараженных в Сургуте
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Югре за сутки коронавирусом заболели ещё 190 человек

В Югре за сутки коронавирусом заболели ещё 190 человек

Фото: Татьяна Коркина

В Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 190 новых случаев коронавируса в 20-ти муниципальных образованиях, сообщает Оперштаб. Больше всего заразившихся – в Сургуте (54 человека), Нижневартовске (22 человека), Ханты-Мансийске (34 человека), Березовском районе (14 человек) и Радужном (9 человек). Раскладку по другим муниципалитетам смотрите ниже:

Коронавирус в Югре на 6 октября 2021

Коронавирус в Югре на 6 октября 2021

Всего с начала пандемии в Югре зарегистрировано 76 303 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, выздоровел 72 491 человек, умерли 1 110. Сейчас количество активных случаев – 2 702.

Оперативная информация по коронавирусу в Югре

Оперативная информация по коронавирусу в Югре