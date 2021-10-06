В Нягани почти месяц ищут пропавшую женщину с оранжевым пластмассовым ведром. Фото: ЛизаАлерт

В Югре с 16 сентября 2021 разыскивают 52-летнюю Керженцеву Елену Николаевну (1969 г.р.), которая ушла из дома в Нягани в лес и до сих пор не вернулась. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт» ХМАО-Югры, женщина была одета в голубой дождевик, темно-коричневую куртку без капюшона, теплые брюки, серые резиновые сапоги в темную крапинку, голубой платок в клетку. С собой у неё было оранжевое пластмассовое ведро.

Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, светлые волосы, карие глаза.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Елены Николаевны, просьба звонить по телефонам: 8(800) 700-54-52 или 112.