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Общество6 октября 2021 7:16

В Советском на пять суток закрыли «Монетку», где не проветривался зал и не дезинфицировались полки

В магазине не соблюдали санитарно-эпидемиологические правила
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Советском на пять суток закрыли «Монетку», где не проветривался зал и не дезинфицировались полки

В Советском на пять суток закрыли «Монетку», где не проветривался зал и не дезинфицировались полки

Фото: Татьяна Коркина

В городе Советский на пять суток закрыли магазин «Монетка», где предпринимательскую деятельность ведет ООО «Элемент-Трейд». По данным Управления Роспотребнадзора по ХМАО, в магазине нет дезинфекторов, не проводится качественная обработка поверхностей и оборудования с применением дезинфицирующих средств. В торговом зале, где много людей, нет оборудования для обеззараживания воздуха, да и сам зал не проветривается из-за закрытых окон. Система естественной вентиляции там не предусмотрена.

В связи с этим против юрлица возбудили дело об административном правонарушении. Советский районный суд приостановил работу магазина.

Кстати, в Югорске тоже проверили «Монетку», но там нарушений не обнаружено.