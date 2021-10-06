В Сургуте после вмешательства прокуратуры детей-сирот поселили в благоустроенные квартиры Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте после вмешательства городской прокуратуры детей-сирот поселили в благоустроенное жилье специализированного жилищного фонда, сообщили в пресс-службе окружного ведомства. Это сделано после того, как прокуроры проверили обращения сирот о нарушении их прав администрацией города.

Установлено, что администрация Сургута вопреки закону «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» не предоставили ребятишкам благоустроенные квартиры специализированного жилищного фонда по договорам найма.

Чтобы восстановить их права, прокуратура города направила в Сургутский городской суд 23 иска, в которых черным по белому сказано: обязать администрацию предоставить детям жилье. Сейчас ребята живут в нормальных условиях, исковые требования прокуратуры удовлетворены.