Женщину, потерявшуюся в лесу под Горноправдинском, нашли мертвой спустя несколько дней поисков Фото: Татьяна Коркина

В лесу под Горноправдинском ХМАО-Югры найдено тело 58-летней женщины, которая пропала в конце сентября, отправившись за грибами и кедровыми шишками.. По данным пресс-службы «Центроспас-Югории», женщина заблудилась в лесу на 83-м километре автодороги «Иртыш».

Поиски пропавшей женщины начались 1 октября. В первый же день поисков спасатели обследовали лес на площади 250 тысяч квадратных метров, но найти заблудившуюся жительницу так и не смогли. Спустя два дня, 3 октября, на поиски выехали волонтеры-поисковики из Ханты-Мансийска, которые обследовали лес на площади 11 410 тысяч квадратных метров и 13 километров линии электропередач.

Вчера, 4 октября, женщину обнаружили мертвой.