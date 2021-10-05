В Нижневартовске педофил изнасиловал ещё одного подростка, и тоже в сауне

В Нижневартовске педофил изнасиловал ещё рдного подростка, и тоже в сауне. Фото: СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре возбуждено второе уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Нижневартовска, который обвиняется в насильственных сексуальных действиях против 13-летнего подростка. Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре, преступления выявили во время расследования первого уголовного дела, когда стало известно о сексуальном насилии 14-летнего подростка.

Картина та же самая: вечером 9 сентября 2021 года педофил заманил 13-летнего подростка в сауну и изнасиловал его. Далеко не факт, что эти два преступления – единственные, которые совершил мужчина. Поэтому следователи проверяют информацию о возможной причастности обвиняемого к другим насильственным действиям против подростков.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вам известно о противоправных действиях, которые мог бы совершить этот мужчина против подростков, сообщите в следственный отдел по Нижневартовску: тел 8 (3466) 41-56-65, г. Нижневартовск, проспект Победы, д. 26-а) или в ближайший полицейский участок.