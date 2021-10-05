Тюменские энергетики-волонтеры закупили одиноким пенсионерам продуктовые наборы ко Дню пожилого человек

Тюменские энергетики-волонтеры ко Дню пожилого человека закупили одиноким пенсионерам из Югры продуктовые наборы. Подарки получили старожилы Нефтеюганска и ветераны отрасли. Специалисты "Россети Тюмень" посетили пожилых горожан, которые обращались за помощью на горячую линию акции #Мывместе. Одна из таких – 84-летняя Тамара Морозова, которая работала в нефтегазовой отрасли и большую часть жизни провела на Севере. Ввиду своего преклонного возраста женщине трудно самостоятельно ходить в магазин. Поэтому помощь волонтеров оказалась весьма кстати. Не остался без набора и Вадим Доронин, который почти 38 лет проработал водителем в Нефтеюганских электрических сетях, наматывая сотни километров по тайге. Он вышел на пенсию в этом году и был рад оказанному ему вниманию. – Всемирный день пожилых людей – это день добрых дел, дань уважения старшему поколению. И мы постарались уделить внимание тем, кто особенно нуждается в заботе. К примеру, двум бабушкам, которых мы посетили, больше 80 лет. Они обрадовались не столько подаркам, сколько искреннему вниманию в свой адрес и возможности просто пообщаться, – отметила заместитель председателя совета молодых специалистов нефтеюганского филиала «Россети Тюмень» Анастасия Павлова. Стоит отметить, что нефтеюганские энергетики принимают активное участие в жизни города. Каждый год они поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, участвуют в различных всероссийских, городских социальных акциях: «Георгиевская лента», «Собери ребенка в школу».