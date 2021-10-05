Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила педагогов с Днем учителя

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила педагогов региона с их профессиональным праздником – Днем учителя. По словам главы региона, в Год науки и технологий югорчане особенно отмечают успехи и традиции образования, которые сложены из результатов ежедневного труда педагогов.

- В элиту образования Югры входят обладатели почетных званий, наград, победители региональных и всероссийских конкурсов. В ваших талантливых, профессиональных, добрых руках наши дети, их знания, умения, честность, воспитанность, ответственность, здоровье, - отметила Наталья Комарова.

Губернатор подчеркнула, чтоп регионального конкурса педагогического мастерства в номинации «Учитель года 2021» Екатерина Мирошниченко определила целеполагание для учителя. По мнению педагога, учитель должен совершенствовать свой профессионализм всю жизнь, чтобы быть интересным для своих учеников.

Наталья Комарова пожелала учителям крепкого здоровья, успехов и добра семьям.