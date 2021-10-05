Житель Когалыма сделал царский подарок мошенникам, отдав им 4,2 миллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

В Когалыме возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, которое совершили против 49-летнего местного жителя. По словам потерпевшего, ему несколько раз звонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка.

Лже-банкиры убедили мужчину, что на его имя кто-то пытается повесить кредит. Для предотвращения «мошеннических» действий ему надо было обратиться в банки и оформить «зеркальный» кредит, что он и сделал. После того, как деньги потерпевший получил, он перечислил всю сумму на счета, указанные по телефону, произведя несколько транзакций. О подобных видах мошенничества он знал, но все-таки поверил мошенникам и лишился денег.

Сейчас полиция ищет предполагаемых преступников.