Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость5 октября 2021 11:29

Зимой в Сургуте оледенелые дороги будут снова посыпать пескосоляной смесью

Раствор зарекомендовал себя в прошлые годы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
КомментироватьОставить комментарий(0)
Зимой в Сургуте оледенелые дороги будут снова посыпать пескосоляной смесью

Зимой в Сургуте оледенелые дороги будут снова посыпать пескосоляной смесью

Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте вовсю готовятся к зиме, заготавливая пескосоляную смесь для обработки дорог и тротуаров. По словам главы города Андрея Филатова, на предприятии «ДорРемТех» уже подготовили более 100 тысяч тонн это смеси, чтобы люди не поскальзывались на оледенелых тротуарах.

В состав смеси входит 90% песка и до 10% технической соли. Раствор уже зарекомендовал себя в прошлые годы, поэтому менять его власти пока не планируют. Каждую зиму на обработку дорог уходит более 100 тысяч тонн такого материала.

По данным пресс-службы городской администрации, шесть подрядчиков сейчас проверяют содержание дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов. Все они готовы к первым морозам.

Смотреть видеосюжет
Зимой в Сургуте оледенелые дороги будут снова посыпать пескосоляной смесью
Зимой в Сургуте оледенелые дороги будут снова посыпать пескосоляной смесью