Зимой в Сургуте оледенелые дороги будут снова посыпать пескосоляной смесью Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте вовсю готовятся к зиме, заготавливая пескосоляную смесь для обработки дорог и тротуаров. По словам главы города Андрея Филатова, на предприятии «ДорРемТех» уже подготовили более 100 тысяч тонн это смеси, чтобы люди не поскальзывались на оледенелых тротуарах.

В состав смеси входит 90% песка и до 10% технической соли. Раствор уже зарекомендовал себя в прошлые годы, поэтому менять его власти пока не планируют. Каждую зиму на обработку дорог уходит более 100 тысяч тонн такого материала.

По данным пресс-службы городской администрации, шесть подрядчиков сейчас проверяют содержание дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов. Все они готовы к первым морозам.