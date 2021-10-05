В Ханты-Мансийске до конца недели откроют для катания 3,7 километров велодорожек Фото: Татьяна Коркина

Сеть велодорожек в Ханты-Мансийске построена на 87 процентов. Об этом заявил глава города Максим Ряшин на заседании координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей нацпроектов. Мероприятие прошло накануне под руководством губернатора Югры Натальи Комаровой.

По словам главы региона, перед тем, как велодорожки введут в эксплуатацию, общественники и горожане должны протестировать их качество и возможности. Кстати, 3,7 километров велодорожек, которые строят в рамках госпрограммы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», введут в эксплуатацию до конца недели.

ЧТО ЕЩЁ?

В Горноправдинске готовность лыжероллерной трассы, которую строят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», составляет 80%. В эксплуатацию ее введут до наступления зимы.

В Сургуте по госпрограмме «Современная транспортная система» строят дорогу по улице 5 «3» - от Нефтеюганского шоссе до улицы 39 «3». Дорога построена на 99,9%. Сейчас общественникам и кураторам предстоит проверить её качество.