В Нефтеюганске руководитель фирмы три месяца не платил зарплату сотрудникам, чтобы сэкономить деньги

Руководитель фирмы три месяца не платил зарплату сотрудникам, чтобы сэкономить деньги Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по факту полной невыплате зарплаты более двух месяцев возбуждено в отношении руководителя одной из фирм города Нефтеюганска, сообщает пресс-служба СК РФ по ХМАО-Югре.

По данным следствия, директор компании, которая занимается строительством зданий и сооружений, не платил зарплату двум сотрудникам с января по март 2021 года. Должностное лицо попыталось сэкономить деньги и пустить их на хозяйственные нужды. После того, как работники уволились, директор даже не выплатил им окончательный расчет. Общая сумма задолженности перед 59-летним и 69-летним работниками составила более полумиллиона рублей.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Приняты меры к тому, чтобы руководитель погасил задолженность перед потерпевшими. Расследование уголовного дела продолжается.