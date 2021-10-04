Почти 1,8 тысяч призывников Югры отправятся осенью в армию. Фото: правительство Югры

Около 1800 призывников Югры попадут в этом году в армию. Из них почти 1 тысяча уже прошли иммунопрофилактику, сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский на заседании призывной комиссии автономного округа и призывных комиссий муниципальных образований. По его словам, в регионе активно проводится вакцинация от гриппа и коронавируса молодых людей, подлежащих призыву в Вооруженные Силы.

Как отметила губернатор Югры Наталья Комарова, штаб Центрального военного округа поставил Югре задание: призвать осенью около 1800 человек. Соответствующий указ подписан Президентом РФ 30 сентября.

- Организация противоэпидемиологических мероприятий на сборном пункте, призывных пунктах муниципальных образований - одно из ключевых направлений плана мероприятий по проведению призыва граждан на военную службу осенью 2021 года. Особое внимание необходимо уделить организации проведения вакцинации от коронавируса, - отметила Наталья Комарова.

По словам врио военного комиссара Югры Романа Вуколова, сборный пункт региона полностью подготовлен для приема и размещения призывников и обеспечен продовольствием. Чтобы предупредить распространение коронавируса, окружной сборный пункт обеспечен бесконтактными термометрами, тепловизорами, дезинфекторами и средствами личной защиты.