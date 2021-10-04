В Сургутском районе водитель без прав наехал на три припаркованных автомобиля Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе привлекли к административной ответственности 32-летнего местного жителя сразу по двум статьям: «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

По данным пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, утром 30 сентября в районе дома по ул. Таежная, 2 в поселке Солнечный произошло ДТП. Полицейские, которые приехали на место происшествия, установили, что скрывшийся водитель наехал на припаркованные у дома автомобили «Мазда СХ-5», «Тойота Каролла» и «ВАЗ21093».

Молодого человека быстренько вычислили и установили, что в мае 2020 года его лишили водительских прав. Он не раз попадался на глаза полицейских, привлекался к административной и уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.