В Когалыме Более 200 детей экстренно эвакуировали из детского сада «Колокольчик» Фото: Татьяна Коркина

Более 200 детей эвакуировали из когалымского детского сада «Колокольчик» после срабатывания пожарной сигнализации. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, сообщение о возможном возгорании поступило на пульт пожарно-спасательного гарнизона сегодня, 4 октября, в 13.50.

Дежурный караул в составе 32 человек личного состава МЧС России и 9 единиц спецтехники прибыли на место ЧП через пять минут. До приезда пожарных 32 сотрудника детского сада и 217 детей самостоятельно эвакуировались.

Установлено, что на кухне сработала сигнализация из-за того, что на датчик попал пар. После того, как стало известно об отсутствии пострадавших, пожарные вернулись на место дислокации.