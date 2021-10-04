Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 октября 2021 15:46

В Когалыме более 200 детей экстренно эвакуировали из детского сада «Колокольчик»

Сработала пожарная сигнализация
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Когалыме Более 200 детей экстренно эвакуировали из детского сада «Колокольчик»

В Когалыме Более 200 детей экстренно эвакуировали из детского сада «Колокольчик»

Фото: Татьяна Коркина

Более 200 детей эвакуировали из когалымского детского сада «Колокольчик» после срабатывания пожарной сигнализации. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, сообщение о возможном возгорании поступило на пульт пожарно-спасательного гарнизона сегодня, 4 октября, в 13.50.

Дежурный караул в составе 32 человек личного состава МЧС России и 9 единиц спецтехники прибыли на место ЧП через пять минут. До приезда пожарных 32 сотрудника детского сада и 217 детей самостоятельно эвакуировались.

Установлено, что на кухне сработала сигнализация из-за того, что на датчик попал пар. После того, как стало известно об отсутствии пострадавших, пожарные вернулись на место дислокации.