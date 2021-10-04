В Югре студентов частично переводят на дистанционку с 5 октября из-за коронавируса Фото: Татьяна Коркина

Лекции и теоретические занятия в Югре с 5 октября будут проводиться в дистанционном режиме, то бишь онлайн. Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. А вот практические занятия пройдут очно – правда, потоки студентов разведут по разным аудиториям.

По словам Натальи Комаровой, лекции и теоретические занятия в очном формате разрешено проводить преподавателям, кто переболел за последние полгода или прошел вакцинацию.

- Занятия привитые или переболевшие преподаватели могут вести только в тех группах, в которых не менее 80 % студентов имеют сертификат о вакцинации или иммунизации, - подчеркнула Наталья Комарова.