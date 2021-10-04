В Нижневартовске взрослый мужчина заманил 14-летнего подростка в сауну и изнасиловал его

Фото: СК РФ по ХМАО-Югре

Уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего возбуждено в Нижневартовске в отношении 42-летнего местного жителя. Об этом сегодня, 4 октября, сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре.

Следователи выяснили, что вечером 10 сентября 2021 обвиняемый заманил 14-летнего подростка в сауну, где его изнасиловал. О произошедшем парень рассказал матери, которая тут же сообщила в полицию.

Обвиняемого задержали и, по ходатайству следователя, заключили под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют, причастен ли мужчина к другим случаям посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних.

НА ЗАМЕТКУ

Если вам что-то известно о противоправном поведении обвиняемого, просьба сообщить об этом в следственный отдел по Нижневартовску.