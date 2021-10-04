Житель Сургута лишился 1,8 миллионов рублей, купившись на вранье мошенников Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое совершили против 26-летнего жителя Сургута. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, молодой человек лишился 1 миллиона 780 тысяч рублей, клюнув на россказни дистанционных мошенников.

Парню на телефон несколько раз звонили неизвестные с разных номеров. Когда он принял очередной звонок, незнакомец представился ведущим специалистом юридического отдела одного из банков. По словам афериста, на имя молодого человека мошенники якобы пытаются оформить кредит. После непродолжительной беседы злоумышленник предложил общаться в мессенджере.

Во время переписки лже-банкир рассказал потерпевшему: чтобы пресечь несанкционированную сделку, ему нужно оформить кредит на свое имя и все деньги перевести на «сберегательную ячейку». Её номер мужчине предоставят. Попавшись на уловку, заявитель отправился в банк, где оформил в заем более 1,6 млн рублей, которые перевел на разные счета мошенника. На следующий день он пришел в отделение другого банка, где оформил в кредит ещё 150 тысяч рублей, которые так же перевел аферисту.

Доверившись мошеннику, молодой человек лишился кредитных средств на сумму около 1 млн 780 тысяч рублей. После того, как он перевел все деньги на счет злоумышленника, связь с ним прекратилась. Преступника ищут, ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее потерпевший знал о таком виде мошенничества, но сам с этим столкнулся впервые.